عكرمة صبري: اقتحام وفد أمريكي للأقصى خطير ويؤيد اعتداءات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنحذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من خطورة ومآلات اقتحام وفد من المخابرات الأمريكية يوم أمس للمسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وقال الشيخ صبري إن اقتحام الوفد الأمني الأمريكي للأقصى يدلل على أن أمريكا تقف إلى جانب سلطات الاحتلال في قضية الأقصى.وأضاف "نحن سمعنا مرارًا وتكرارًا بأن مسؤولين أمريكيين يطلقون اسم "الهيكل" على المسجد الأقصى زورًا وبهتانًا، وهذا يعني أنهم يؤيدون الاحتلال في استمرار تجاوزاته ضد المسجد، واستباحة حرمته".وأكد خطيب الأقصى على أن هذه الزيارة تحمل دلالات خطيرة، تكمن في تجرؤ الاحتلال ومتطرفيه أكثر فأكثر على المسجد الأقصى وتنفيذ مخططاته الرامية لتهويده، وفي انتهاكهم لحرمته والاعتداء عليه.وحمّل الشيخ صبري، الولايات المتحدة الأمريكية- كما سلطات الاحتلال- المسؤولية الكاملة عن أي توتر قد يحصل في المسجد الأقصى ومحيطه مستقبلًا.