ألمانيا: قرار بوقف اعتماد مجانية فحوص (كوفيد-19) للتشجيع على التلقيح





ووفق ما نقل موقع (فرانس 24)، فإنه سيسمح للأطفال والأشخاص الذين يتعذر تطعيمهم لأسباب صحية الخضوع للفحص مجانا.



وسيتعين إبراز فحص (كوفيد-19) أو دليل على تلقي اللقاح أو على التعافي مؤخرا من الوباء لدخول المطاعم وصالات السينما والصالات الرياضية في المناطق حيث يعد معدل الإصابات مرتفعا. وبالتالي، سيتعين على الأشخاص الذين رفضوا تلقي اللقاحات إثبات أنهم غير مصابين، وإلا فلن يكون بإمكانهم دخول هذه الأماكن.



وسيفرض ذلك في أي منطقة يصل معدل الإصابات فيها إلى 35 حالة من بين كل مئة ألف من السكان على مدى أكثر من سبعة أيام. وبلغ معدل الإصابات في ألمانيا الثلاثاء 23,5 لكن عدة مناطق بينها برلين وهامبورغ تجاوزت عتبة 35.



وبعد تسجيل إعطاء أكثر من مليون جرعة يوميا في ذروة حملة التطعيم، تراجع تلقي اللقاحات في الدولة الأكبر في أوروبا لجهة عدد السكان بشكل كبير.



وتلقى 52 مليون شخص في ألمانيا (ما يعادل 62,5 في المئة من السكان) جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات حتى الثلاثاء، لكن ميركل أعربت عن أملها في أن يتلقى عدد إضافي من السكان تبلغ نسبتهم ما بين 15 إلى 20 في المئة اللقاحات.



وقالت ميركل "الترويج للقاحات متى أمكن.. مسؤولية الجميع"، داعية "جميع الأصدقاء وأفراد العائلة الذين تحصنوا للترويج لذلك في أوساط أصدقائهم وعائلاتهم ونواديهم الرياضية".





وأفادت ميركل مرارا بأنها لا تؤمن بأن فرض التطعيم أمر محق. لكن معارضين اتهموا حكومتها باستخدام الفحوص كأداة للضغط على السكان لتلقي اللقاحات.



وأفادت زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد أليس فايدل، التي لم تتلق اللقاح، أن الخطوة تنطوي على "تطعيم إجباري غير مباشر عبر فرض قيود وحظر وغير ذلك من الأعباء الإضافية".



لكن ميركل شددت على أنه لا يمكن فرض قيود على الملقحين لأن جزءا من السكان اختار عدم التطعيم.



وقالت: "علينا أن نفكر أيضا بأولئك الذين يعملون في المستشفيات ويجب التأكد من عدم إغراق المنظومة الصحية".



رام الله - دنيا الوطنقررت الحكومة الألمانية والمقاطعات إيقاف العمل بمجانية فحوص (كوفيد-19) السريعة اعتبارا من 11 تشرين الأول/أكتوبر في إجراء يهدف إلى دفع المزيد من السكان إلى تلقي اللقاحات المضادة للفيروس.