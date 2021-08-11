نفتالي بينت: نسعى للتغلب على موجة (كورونا) الحالية دون فرض قيود

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت مساء اليوم الأربعاء في تصريح لوسائل الإعلام، أنه يبذل قصارى جهده للتغلب على هذه الموجة من (كورونا)، دون فرض قيود من شأنها الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي.وفي حديثه عن الخطة التي تمت الموافقة عليها يوم أمس بشأن زيادة الطاقة الاستيعابية في المستشفيات، قال بينت: إن "السباق ضد متحور الدلتا يتطلب منا الاستعداد لمرضى أكثر خطورة في المستشفيات، وحتى نكسب الوقت وتعطي حملة التطعيم نتائجها".وأعلن بينت عن تحويل ميزانية فورية لدعم وتعزيز النظام الصحي في إسرائيل بقيمة 2.5 مليار شيكل، ومن أبرز بنودها زيادة طاقة المستشفيات وخاصة الاستشفاء بحيث يمكن استيعاب ما يصل إلى 2400 مريض في حالة حرجة. كما سيتم توفير 100 طبيب إضافي و500 ممرض و200 مساعد طبي.وقال بينت إن المعركة ضد متحور دلتا هي معركة من اجل الصحة، ولكن أيضا من أجل الاقتصاد والتربية والتعليم.