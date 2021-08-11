عاجل

  • طولكرم: حادث سير مروع عند مفرق بلعا والحديث يدور عن وفيات وعدة إصابات

شؤون فلسطينية

عمليات هدم واسعة لمنشآت سكنية وزراعية في مسافر يطا

رام الله - دنيا الوطن
نفذت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء عمليات هدم واسعة طالت منشآت سكنية وزراعية في مسافر يطا جنوب الخليل.

واستمرارا لسياسة الهدم والترحيل بمناطق شرق يطا داهمت قوات الاحتلال منطقة زعطوط قرب بريه بني نعيم وشرعت بهدم أسوارا اسمنتية وأساسات بيت سكني وبئر مياه لمواطنين من عائله فنشه.

وطالت عمليات الهدم بئر مياه ومستودع لتربية الأغنام في مسافر يطا.

وسبق ذلك أن هدمت قوات الاحتلال بئر مياه للمواطن جابر دبابسة وهدم منزل لشقيقه محمد دبابسة بتجمع خلة ضبع.

 كما جرى هدم بركس للمواطن أكرم أبو صبحة وغرفة زراعية للمواطن فؤاد العمور، فيما تعرض المواطن عامر دبابسة للضرب من قبل جيش الاحتلال مما أدى لكسر قدمه اليسرى.

أخبار ذات صلة

عكرمة صبري: اقتحام وفد أمريكي للأقصى خطير ويؤيد اعتداءات الاحتلال

عكرمة صبري: اقتحام وفد أمريكي للأقصى خطير ويؤيد اعتداءات الاحتلال

&#34;الوطني&#34; يدعو لحشد الجهود لإبطال قرار انضمام إسرائيل للاتحاد الافريقي

"الوطني" يدعو لحشد الجهود لإبطال قرار انضمام إسرائيل للاتحاد الافريقي

اشتية: نعرب عن استعدادنا لتقديم كل ممكن لمساعدة الجزائر في مواجهة الحرائق

اشتية: نعرب عن استعدادنا لتقديم كل ممكن لمساعدة الجزائر في مواجهة الحرائق

الهباش: سنواصل الدفاع عن الأقصى والإبراهيمي في مواجهة العدوان الإسرائيلي

الهباش: سنواصل الدفاع عن الأقصى والإبراهيمي في مواجهة العدوان الإسرائيلي

المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثل الدنمارك الجديد لدى فلسطين

المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثل الدنمارك الجديد لدى فلسطين

بحضور العطاري.. لقاء موسع مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة بقطاع الزراعة

بحضور العطاري.. لقاء موسع مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة بقطاع الزراعة

&#34;التربية&#34; تكرم الفائزين بمسابقات النشاطات الثقافية

"التربية" تكرم الفائزين بمسابقات النشاطات الثقافية

&#34;الاقتصاد&#34; تبحث سبل النهوض بالقطاع الصناعي في مدينة نابلس

"الاقتصاد" تبحث سبل النهوض بالقطاع الصناعي في مدينة نابلس

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عكرمة صبري: اقتحام وفد أمريكي للأقصى خطير ويؤيد اعتداءات الاحتلال

عكرمة صبري: اقتحام وفد أمريكي للأقصى خطير ويؤيد اعتداءات الاحتلال

&#34;الوطني&#34; يدعو لحشد الجهود لإبطال قرار انضمام إسرائيل للاتحاد الافريقي

"الوطني" يدعو لحشد الجهود لإبطال قرار انضمام إسرائيل للاتحاد الافريقي

الهباش: سنواصل الدفاع عن الأقصى والإبراهيمي في مواجهة العدوان الإسرائيلي

الهباش: سنواصل الدفاع عن الأقصى والإبراهيمي في مواجهة العدوان الإسرائيلي

المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثل الدنمارك الجديد لدى فلسطين

المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثل الدنمارك الجديد لدى فلسطين

بحضور العطاري.. لقاء موسع مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة بقطاع الزراعة

بحضور العطاري.. لقاء موسع مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة بقطاع الزراعة

&#34;التربية&#34; تكرم الفائزين بمسابقات النشاطات الثقافية

"التربية" تكرم الفائزين بمسابقات النشاطات الثقافية

&#34;الاقتصاد&#34; تبحث سبل النهوض بالقطاع الصناعي في مدينة نابلس

"الاقتصاد" تبحث سبل النهوض بالقطاع الصناعي في مدينة نابلس

جنين: استشهاد شاب متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال قبل أسبوع

جنين: استشهاد شاب متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال قبل أسبوع

منوعات

تطورات جديدة في قضية أحمد عز وزينة.. بالتفاصيل المثيرة

تطورات جديدة في قضية أحمد عز وزينة.. بالتفاصيل المثيرة

ما حقيقة تعرض سميحة أيوب لأزمة صحية جادة؟

ما حقيقة تعرض سميحة أيوب لأزمة صحية جادة؟

ميريام فارس تثير الجدل بسبب طريقة استعادتها لذكريات حملها الثاني

ميريام فارس تثير الجدل بسبب طريقة استعادتها لذكريات حملها الثاني

شاهد: رضوى الشربيني تحدث ضجة برسالتها للرجال

شاهد: رضوى الشربيني تحدث ضجة برسالتها للرجال

شاهد: مايا دياب تستنجد بأشرف زكي بسبب جنازة دلال عبد العزيز.. بالتفاصيل

شاهد: مايا دياب تستنجد بأشرف زكي بسبب جنازة دلال عبد العزيز.. بالتفاصيل

شاهد: &#34;مودل روز&#34; تستنجد لخلع زوجها والهروب منه.. ما القصة؟

شاهد: "مودل روز" تستنجد لخلع زوجها والهروب منه.. ما القصة؟

بعد أزمتها الأخيرة.. شاهد ماذا علقت بلقيس على قرار إيقافها الغناء بمصر

بعد أزمتها الأخيرة.. شاهد ماذا علقت بلقيس على قرار إيقافها الغناء بمصر

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بشكلها الجديد

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بشكلها الجديد

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة وتفضح المستور بخلافها مع هيا الشعيبي

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة وتفضح المستور بخلافها مع هيا الشعيبي

أحمد العوضي يناجي الله بعد مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى.. ما القصة؟

أحمد العوضي يناجي الله بعد مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى.. ما القصة؟

عربي

لبنان: المصرف المركزي لم يعد قادراً على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه

لبنان: المصرف المركزي لم يعد قادراً على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه

الصحة المغربية تصدر قراراً في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)

الصحة المغربية تصدر قراراً في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)

قطر تعين سفيراً لها في المملكة العربية السعودية

قطر تعين سفيراً لها في المملكة العربية السعودية

دولة عربية تسجل درجة حرارة قياسية

دولة عربية تسجل درجة حرارة قياسية