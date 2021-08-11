عمليات هدم واسعة لمنشآت سكنية وزراعية في مسافر يطا

رام الله - دنيا الوطننفذت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء عمليات هدم واسعة طالت منشآت سكنية وزراعية في مسافر يطا جنوب الخليل.واستمرارا لسياسة الهدم والترحيل بمناطق شرق يطا داهمت قوات الاحتلال منطقة زعطوط قرب بريه بني نعيم وشرعت بهدم أسوارا اسمنتية وأساسات بيت سكني وبئر مياه لمواطنين من عائله فنشه.وطالت عمليات الهدم بئر مياه ومستودع لتربية الأغنام في مسافر يطا.وسبق ذلك أن هدمت قوات الاحتلال بئر مياه للمواطن جابر دبابسة وهدم منزل لشقيقه محمد دبابسة بتجمع خلة ضبع.كما جرى هدم بركس للمواطن أكرم أبو صبحة وغرفة زراعية للمواطن فؤاد العمور، فيما تعرض المواطن عامر دبابسة للضرب من قبل جيش الاحتلال مما أدى لكسر قدمه اليسرى.