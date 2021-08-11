عاجل

  • طولكرم: حادث سير مروع عند مفرق بلعا والحديث يدور عن وفيات وعدة إصابات

عربي

رسمياً.. السودان يقرر تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية

رسمياً.. السودان يقرر تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية
الرئيس السوداني المعزول
رام الله - دنيا الوطن
قرر السودان رسمياً تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) نقلا عن  وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، إثر لقائها المدعي العام للجنائية الدولية، كريم أسد خان، قولها "قرر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية". 

كما أكدت الوزيرة على تعاون بلادها مع المحكمة "لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وكان مجلس الوزراء السوداني قد صادق قبل أسبوع على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام القضاء الدولي.

ويقبع البشير حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وكان قد عزل وأوقف في نيسان/إبريل 2019 بعد حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.

وفي 2009، أصدرت الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.

كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضا. وكان هارون قد طلب في مطلع مايو/أيار إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية.

من جانبه، سبق لمجلس السيادة الانتقالي أعلى سلطة في السودان والمكون من مدنيين وعسكريين مع مهمة إدارة الفترة الانتقالية في البلاد، أن وعد لدى تسلمه الحكم في فبراير/شباط 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.

هذا ويحاكم الرئيس السوداني المعزول أمام قضاء بلاده بتهمة أخرى هي تنفيذ انقلاب عسكري على النظام في يونيو/حزيران 1989.

أخبار ذات صلة

لبنان: المصرف المركزي لم يعد قادراً على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه

لبنان: المصرف المركزي لم يعد قادراً على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه

الصحة المغربية تصدر قراراً في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)

الصحة المغربية تصدر قراراً في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)

الجزائر: ضحايا حرائق الغابات في ارتفاع وحداد عام في البلاد ثلاثة أيام

الجزائر: ضحايا حرائق الغابات في ارتفاع وحداد عام في البلاد ثلاثة أيام

قطر تعين سفيراً لها في المملكة العربية السعودية

قطر تعين سفيراً لها في المملكة العربية السعودية

دولة عربية تسجل درجة حرارة قياسية

دولة عربية تسجل درجة حرارة قياسية

شاهد: حريق في مصنع للمواد البلاستيكية في دبي

شاهد: حريق في مصنع للمواد البلاستيكية في دبي

الخارجية السودانية تقرر تسليم عمر البشير ومسؤولين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية

الخارجية السودانية تقرر تسليم عمر البشير ومسؤولين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية

السعودية: مساعدة لبنان لن تكون قبل قيام الحكومة بإصلاحات جادة وملموسة

السعودية: مساعدة لبنان لن تكون قبل قيام الحكومة بإصلاحات جادة وملموسة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عكرمة صبري: اقتحام وفد أمريكي للأقصى خطير ويؤيد اعتداءات الاحتلال

عكرمة صبري: اقتحام وفد أمريكي للأقصى خطير ويؤيد اعتداءات الاحتلال

&#34;الوطني&#34; يدعو لحشد الجهود لإبطال قرار انضمام إسرائيل للاتحاد الافريقي

"الوطني" يدعو لحشد الجهود لإبطال قرار انضمام إسرائيل للاتحاد الافريقي

الهباش: سنواصل الدفاع عن الأقصى والإبراهيمي في مواجهة العدوان الإسرائيلي

الهباش: سنواصل الدفاع عن الأقصى والإبراهيمي في مواجهة العدوان الإسرائيلي

المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثل الدنمارك الجديد لدى فلسطين

المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثل الدنمارك الجديد لدى فلسطين

بحضور العطاري.. لقاء موسع مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة بقطاع الزراعة

بحضور العطاري.. لقاء موسع مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة بقطاع الزراعة

&#34;التربية&#34; تكرم الفائزين بمسابقات النشاطات الثقافية

"التربية" تكرم الفائزين بمسابقات النشاطات الثقافية

&#34;الاقتصاد&#34; تبحث سبل النهوض بالقطاع الصناعي في مدينة نابلس

"الاقتصاد" تبحث سبل النهوض بالقطاع الصناعي في مدينة نابلس

جنين: استشهاد شاب متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال قبل أسبوع

جنين: استشهاد شاب متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال قبل أسبوع

منوعات

تطورات جديدة في قضية أحمد عز وزينة.. بالتفاصيل المثيرة

تطورات جديدة في قضية أحمد عز وزينة.. بالتفاصيل المثيرة

ما حقيقة تعرض سميحة أيوب لأزمة صحية جادة؟

ما حقيقة تعرض سميحة أيوب لأزمة صحية جادة؟

ميريام فارس تثير الجدل بسبب طريقة استعادتها لذكريات حملها الثاني

ميريام فارس تثير الجدل بسبب طريقة استعادتها لذكريات حملها الثاني

شاهد: رضوى الشربيني تحدث ضجة برسالتها للرجال

شاهد: رضوى الشربيني تحدث ضجة برسالتها للرجال

شاهد: مايا دياب تستنجد بأشرف زكي بسبب جنازة دلال عبد العزيز.. بالتفاصيل

شاهد: مايا دياب تستنجد بأشرف زكي بسبب جنازة دلال عبد العزيز.. بالتفاصيل

شاهد: &#34;مودل روز&#34; تستنجد لخلع زوجها والهروب منه.. ما القصة؟

شاهد: "مودل روز" تستنجد لخلع زوجها والهروب منه.. ما القصة؟

بعد أزمتها الأخيرة.. شاهد ماذا علقت بلقيس على قرار إيقافها الغناء بمصر

بعد أزمتها الأخيرة.. شاهد ماذا علقت بلقيس على قرار إيقافها الغناء بمصر

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بشكلها الجديد

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بشكلها الجديد

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة وتفضح المستور بخلافها مع هيا الشعيبي

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة وتفضح المستور بخلافها مع هيا الشعيبي

أحمد العوضي يناجي الله بعد مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى.. ما القصة؟

أحمد العوضي يناجي الله بعد مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى.. ما القصة؟

عربي

لبنان: المصرف المركزي لم يعد قادراً على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه

لبنان: المصرف المركزي لم يعد قادراً على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه

الصحة المغربية تصدر قراراً في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)

الصحة المغربية تصدر قراراً في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)

قطر تعين سفيراً لها في المملكة العربية السعودية

قطر تعين سفيراً لها في المملكة العربية السعودية

دولة عربية تسجل درجة حرارة قياسية

دولة عربية تسجل درجة حرارة قياسية