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لبنان: المصرف المركزي لم يعد قادراً على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه

لبنان: المصرف المركزي لم يعد قادراً على فتح اعتمادات لواردات الوقود أو دعم شرائه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مصدر وزاري وتلفزيون الجديد اللبناني، بأن رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، قال خلال اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع الأربعاء، إنه لم يعد قادرا على فتح خطوط ائتمان لواردات الوقود أو دعم شرائه.

جاء ذلك وفق ما نقل موقع (فرانس 24)، مشيراً إلى أنه "لم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب سلامة بشأن تعليقاته أثناء اجتماع مجلس الدفاع الأعلى".

ويعاني لبنان نقصا حادا في الوقود جراء أزمة مالية أفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار في أقل من عامين. 

ومنذ بداية الأزمة، يستخدم البنك المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيرا عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية.

واليوم الأربعاء، جرى تداول الدولار عند حوالي 20 ألف ليرة في السوق الموازية.

ورفعت الحكومة في حزيران/يونيو، أسعار الوقود، بعد أن شرع البنك المركزي في تقديم خطوط ائتمان للوقود بسعر 3900 ليرة للدولار، وهو أعلى من السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة لكنه ما زال منخفضا كثيرا عن سعر السوق الموازية.

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