الصحة المغربية تصدر قراراً في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنتواصل وزارة الصحة المغربية، رفع عدد تحاليل الكشف عن فيروس (كوفيد 19)، على مدى الأسبوع الجاري، في ظل تزايد أعداد الإصابات.وكشفت وزارة الصحة عبر نشرتها اليومية للرصد الوبائي، أمس الثلاثاء، أن عدد التحاليل بلغ 45433 تحليلا في اليوم الواحد.وأسفرت التحاليل عن تأكيد 9778 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، الشيء الذي دفع العديد من المهتمين بالشأن الطبي للمطالبة بتشديد إجراءات الحجر.ومقابل ذلك، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 7365 حالة شفاء من الفيروس، فيما تم رصد 105 حالات وفيات في ظرف 24 ساعة.