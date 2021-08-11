اشتية: نعرب عن استعدادنا لتقديم كل ممكن لمساعدة الجزائر في مواجهة الحرائق

رام الله - دنيا الوطنأعرب رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، عن تضامنه والشعب الفلسطيني، مع الحكومة والشعب الجزائري الشقيق إزاء المحنة التي يمرون بها بنشوب حرائق في عدة ولايات.وقال عبر صفحته على (فيسبوك): "صادق المواساة والتعازي في ضحايا الحرائق، ونعرب عن استعدادنا لتقديم كل ممكن للمساعدة في مواجهة هذا الأمر".وتابع اشتية: "إننا على ثقة بقدرة وعزيمة الشعب الجزائري الشقيق على اجتياز هذه المحنة... دام الجزائر بمحبة وسلام".وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق المندلعة منذ أول أمس الاثنين في عدة مناطق في الجزائر، إلى 65، وفق آخر حصيلة، فيما أعلنت السلطات حداداً وطنياً لثلاثة أيام.