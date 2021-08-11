روحي فتوح يعزي بضحايا الحرائق في الجزائر

رام الله - دنيا الوطنأعرب المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، عن تعازيه الحارة لذوي ضحايا حادث حرائق الغابات المنتشرة في عدة مناطق بالبلاد.وقال فتوح في تصريح له اليوم: " إننا نعرب عن تعازينا ومواساتنا الحارة لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائر، وللشعب الجزائري الشقيق، لهذا الحادث الأليم والذي أدى لمقتل 65 مواطنا بينهم 28 عسكرياً خلال مواجهة حرائق الغابات المنتشرة في عدة مناطق بالبلاد".وتقدم فتوح بتعازيه الخاصة لأهالي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين وأن يحفظ الله الجزائر الشقيقة وشعبها من الكوارث، وأن تنعم بالرخاء ودوام الازدهار.