عاجل

  • اشتية: نعرب عن استعدادنا لتقديم كل ممكن لمساعدة الجزائر في مواجهة الحرائق

شؤون فلسطينية

المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثل الدنمارك الجديد لدى فلسطين

المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثل الدنمارك الجديد لدى فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الأربعاء، نسخة من أوراق اعتماد رئيس مكتب تمثيل مملكة الدنمارك الجديد لدى دولة فلسطين السفير كيتل كارلسن، وذلك خلال استقباله في مقر الوزارة برام الله.

وبحث المالكي مع كارلسن سبل التعاون الثنائي على الصعيد المتعدد الأطراف في المنظمات الدولية، داعيًا الدنمارك للتصويت لصالح القرارات الخاصة بدولة فلسطين في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.

وأكد المالكي ضرورة ضغط المجتمع الدولي على إسرائيل لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والالتزام بالاتفاقيات الموقّعة، داعيًا الدنمارك كعضو في الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لرفع أية قيود على حرية عقد الانتخابات في كامل الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بمسؤولياتها.

‎وعلى صعيد العلاقات الثنائية، ثمن المالكي الدعم الذي تقدمه الدنمارك للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما دعا الدنمارك إلى الاعتراف بدولة فلسطين وحتى ذلك الحين العمل على رفع مستوى تمثيل دولة فلسطين لدى الدنمارك إلى أعلى مستوى ممكن.

وتمنى المالكي للسفير كارلسن التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد لتقديم التسهيلات كافة لإنجاح مهامه.

من جهته، أكد كارلسن دعم بلاده المستمر للوصول إلى حل سلمي عادل وشامل بإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، للسعي نحو تحقيق السلام الشامل في المنطقة. كما شدد على أنه سيبذل المزيد من الجهود لتطوير العلاقات الثنائية في مجالات دعم الشباب والمرأة والتغير المناخي والتنمية الزراعية وحقوق الإنسان.

حضر الاجتماع وكيل الوزارة أمل جادو شكعة، ورئيس المراسم السفير عبير الرمحي، وسكرتير ثالث دانية دسوقي من مكتب الوزير.

أخبار ذات صلة

الهباش: سنواصل الدفاع عن الأقصى والإبراهيمي في مواجهة العدوان الإسرائيلي

الهباش: سنواصل الدفاع عن الأقصى والإبراهيمي في مواجهة العدوان الإسرائيلي

بحضور العطاري.. لقاء موسع مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة بقطاع الزراعة

بحضور العطاري.. لقاء موسع مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة بقطاع الزراعة

&#34;التربية&#34; تكرم الفائزين بمسابقات النشاطات الثقافية

"التربية" تكرم الفائزين بمسابقات النشاطات الثقافية

&#34;الاقتصاد&#34; تبحث سبل النهوض بالقطاع الصناعي في مدينة نابلس

"الاقتصاد" تبحث سبل النهوض بالقطاع الصناعي في مدينة نابلس

طالع بالأسماء: الإعلان عن الطلبة المستفيدين من منحة الرئيس للعام 2021

طالع بالأسماء: الإعلان عن الطلبة المستفيدين من منحة الرئيس للعام 2021

جنين: استشهاد شاب متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال قبل أسبوع

جنين: استشهاد شاب متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال قبل أسبوع

فصائل المقاومة بغزة: زيارة لابيد للمغرب وافتتاح مكتب فيها &#34;جريمة بحق عروبتنا وتضحيات شعبنا&#34;

فصائل المقاومة بغزة: زيارة لابيد للمغرب وافتتاح مكتب فيها "جريمة بحق عروبتنا وتضحيات شعبنا"

(أونروا) تحتج بشأن وجود أنفاق تحت إحدى منشآتها بغزة

(أونروا) تحتج بشأن وجود أنفاق تحت إحدى منشآتها بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهباش: سنواصل الدفاع عن الأقصى والإبراهيمي في مواجهة العدوان الإسرائيلي

الهباش: سنواصل الدفاع عن الأقصى والإبراهيمي في مواجهة العدوان الإسرائيلي

المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثل الدنمارك الجديد لدى فلسطين

المالكي يتسلم أوراق اعتماد ممثل الدنمارك الجديد لدى فلسطين

بحضور العطاري.. لقاء موسع مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة بقطاع الزراعة

بحضور العطاري.. لقاء موسع مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة بقطاع الزراعة

&#34;التربية&#34; تكرم الفائزين بمسابقات النشاطات الثقافية

"التربية" تكرم الفائزين بمسابقات النشاطات الثقافية

&#34;الاقتصاد&#34; تبحث سبل النهوض بالقطاع الصناعي في مدينة نابلس

"الاقتصاد" تبحث سبل النهوض بالقطاع الصناعي في مدينة نابلس

فتوح يطلع سفير الإكوادور على آخر المستجدات

فتوح يطلع سفير الإكوادور على آخر المستجدات

الزراعة بغزة توضح أسباب ارتفاع سعر البندورة في الأسواق

الزراعة بغزة توضح أسباب ارتفاع سعر البندورة في الأسواق

الخليل: الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين بينهم فتاة قرب الحرم الإبراهيمي

الخليل: الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين بينهم فتاة قرب الحرم الإبراهيمي

منوعات

تطورات جديدة في قضية أحمد عز وزينة.. بالتفاصيل المثيرة

تطورات جديدة في قضية أحمد عز وزينة.. بالتفاصيل المثيرة

ما حقيقة تعرض سميحة أيوب لأزمة صحية جادة؟

ما حقيقة تعرض سميحة أيوب لأزمة صحية جادة؟

ميريام فارس تثير الجدل بسبب طريقة استعادتها لذكريات حملها الثاني

ميريام فارس تثير الجدل بسبب طريقة استعادتها لذكريات حملها الثاني

شاهد: رضوى الشربيني تحدث ضجة برسالتها للرجال

شاهد: رضوى الشربيني تحدث ضجة برسالتها للرجال

شاهد: مايا دياب تستنجد بأشرف زكي بسبب جنازة دلال عبد العزيز.. بالتفاصيل

شاهد: مايا دياب تستنجد بأشرف زكي بسبب جنازة دلال عبد العزيز.. بالتفاصيل

شاهد: &#34;مودل روز&#34; تستنجد لخلع زوجها والهروب منه.. ما القصة؟

شاهد: "مودل روز" تستنجد لخلع زوجها والهروب منه.. ما القصة؟

بعد أزمتها الأخيرة.. شاهد ماذا علقت بلقيس على قرار إيقافها الغناء بمصر

بعد أزمتها الأخيرة.. شاهد ماذا علقت بلقيس على قرار إيقافها الغناء بمصر

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بشكلها الجديد

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بشكلها الجديد

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة وتفضح المستور بخلافها مع هيا الشعيبي

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة وتفضح المستور بخلافها مع هيا الشعيبي

أحمد العوضي يناجي الله بعد مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى.. ما القصة؟

أحمد العوضي يناجي الله بعد مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى.. ما القصة؟

عربي

قطر تعين سفيراً لها في المملكة العربية السعودية

قطر تعين سفيراً لها في المملكة العربية السعودية

دولة عربية تسجل درجة حرارة قياسية

دولة عربية تسجل درجة حرارة قياسية

شاهد: حريق في مصنع للمواد البلاستيكية في دبي

شاهد: حريق في مصنع للمواد البلاستيكية في دبي

الخارجية السودانية تقرر تسليم عمر البشير ومسؤولين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية

الخارجية السودانية تقرر تسليم عمر البشير ومسؤولين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية