بحضور العطاري.. لقاء موسع مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة بقطاع الزراعة





وقد تطرق الاجتماع إلى أبرز المخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها الممارسات الإسرائيلية الساعية إلى تعزيز الاستيطان وعمليات الضم والقتل والاعتقال وإغلاق مقرات العديد من المؤسسات بهدف خلق حالة من الإحباط

والانقسام، و أكد المجتمعون على حجم المخاطر التي تواجه شعبنا وفي مقدمتها سعي الاحتلال إلى تدمير القطاع الزراعي.





وثمن المجتمعون العلاقة بين وزارة الزراعة والمؤسسات المحلية من خلال التنسيق الدائم لتطوير وتعزيز صمود المزارعين، كما

استنكر رؤساء وممثلي المؤسسات المشاركة في الاجتماع إقدام سلطات الاحتلال على إغلاق مقر لجان العمل الزراعي، وملاحقة النشاطات الزراعية خاصة في المناطق المصنفة (ج ).



وفي نهاية الاجتماع تم تقديم مجموعة من التوصيات لتعزيز العلاقة بين الحكومة والمؤسسات الأهلية واتفق الجميع على متابعة هذه الاجتماعات والتنسيق المشترك مثمنين دور الحكومة وحرصها على تعزيز الشراكة والعمل المشترك.







رام الله - دنيا الوطنضمن توجهات الحكومة لتعزيز حالة الشراكة و الحفاظ علىتطوير آلية التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية والمدنية، عقد وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعاً في مقر الوزارة برام الله، مع ما يقارب 20 مؤسسة فاعلة بالقطاع الزراعي، وأطلع الحضور على توجهات الحكومةوحرصها على تعزيز حالة الشراكة المجتمعية والسلم الأهلي وتعزيز الحريات والعمل المشترك والتكامل بما يخدم وحدة المجتمع الفلسطيني وقضيته العادلة.