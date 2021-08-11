"التربية" تكرم الفائزين بمسابقات النشاطات الثقافية



جاء ذلك برعاية وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، وبحضور مدير عام النشاطات الطلابية عبد الحكيم أبو جاموس، وممثلي المؤسسات الشريكة، والأسرة التربوية والأهالي.



وأكد أبو جاموس أهمية تنمية مواهب الطلبة وتطويرها، ناقلاً تحيات الوزير عورتاني للحضور، مباركاً للطلبة وذويهم تألقهم وتميزهم في المجالات الثقافية والفنية كافة.



وأعرب عن شكره لكافة القائمين على هذه المسابقات وللأسرة التربوية التي عملت على إنجاح وتنظيم هذه الفعالية، مؤكداً سعي الوزارة لتبني كافة المواهب الطلابية والارتقاء بها لتعزيز إنجازات فلسطين وصورتها الحضارية في كافة المحافل والساحات.



وتخلل الاحتفال الذي تم برعاية شركة سوبرتكس للصناعة والتجارة تكريم مدير عام فرقة جامعة الاستقلال للثقافة والفنون محمد قنداح، ومدير عام جمعية الكمنجاتي إياد استيتي؛ لدعمهما للنشاطات الثقافية والموسيقية إضافة لتكريم مشرف النشاط الموسيقى في مديرية تربية نابلس محمد صوالحة؛ لتميزه في مجال النشاطات الموسيقية خلال العام المنصرم.



وقبيل إطلاق الفعاليات تم افتتاح معرض فني احتوى على مجموعة من أعمال الطلبة في المسابقات الفنية التي أقيمت على مدار العام الدراسي.



رام الله - دنيا الوطنكرّمت وزارة التربية والتعليم، اليوم، من خلال الإدارة العامة للنشاطات الطلابية، الطلبة الفائزين بمسابقات النشاطات الثقافية للعام 2020/2021، وذلك في مسرح وسينما القصبة.