شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" تبحث سبل النهوض بالقطاع الصناعي في مدينة نابلس

"الاقتصاد" تبحث سبل النهوض بالقطاع الصناعي في مدينة نابلس
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان، عن جهود كبيرة
تبذل لحشد الدعم اللازم لتنفيذ برنامج العنقود الصناعي لمحافظة نابلس للنهوض بالقطاع الصناعي وتقوية فرص الاستثمار في المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية نفذها الوكيل والوفد المرافق لمدينة نابلس شملت لقاء رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة نابلس برئاسة عمر هاشم ورئيس مجلس قروي دير شرف احمد حارة، وممثل لجنة المنشآت الصناعية في منطقة دير شرف الصناعية
محمود الترابي.

وبينت فرحان ان الزيارة الميدانية تأتي في اطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكتوجه نوعي نحو بذل مزيد من الجهد لتنمية القطاع الصناعي من خلال مشروع التجمعات العنقودية.

واطلع وفد الوزارة على واقع القطاع الصناعي في مدينة نابلس وخاصة منطقة دير شرف الصناعية تمهيدا لإعداد تقرير للحكومة الفلسطينية حول أوضاع المنطقة واحتياجاتها الملحة للتطوير.

وأكدت فرحان على دعم رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني للمنطقة وتبني تطويرها في سياق الجهد الحكومي لتطوير المناطق الصناعية في فلسطين.

بدوره اكد رئيس الغرفة عمر هاشم على أهمية هذه الزيارة باعتبارها محطة مهمة على طريق العمل المستمر من اجل بحث ملف الصناعة في نابلس مع الجهات المسؤولة، وخاصة منطقة دير شرف الصناعية التي توليها الغرفة اهتماما خاصا منذ سنوات، وتضع ملف تطويرها امام المسؤولين ، باعتبارها متنفسا صناعيا لنابلس يمكن النجاح فيه نظرا لأهميتها الاقتصادية.

واعرب هاشم عن تقديره لجهود الحكومة الفلسطينية ورئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني على اهتمامهم بالمنطقة وارسال هذا الوفد من اجل اجراء دراسة مختصة حولها.

وبين رئيس الغرفة ان اهتمام الغرفة بهذا الملف يأتي لكون هذه المنطقة من احدث المناطق الصناعية في فلسطين وتملك مقومات التطوير من خلال جملة من الإجراءات الحكومية الفلسطينية لدعمها، علاوة على قدرة المنطقة على استيعاب مزيد من العمالة المهنية فيها، نظرا لتعدد وتنوع المصانع فيها.

وشدد هاشم على أهمية إيلاء جهد خاص لتطوير المنطقة الصناعية الشرقية بنابلس باعتبارها احد اهم المناطق في فلسطين، والعمل على توفير مزيد من البنى التحتية والخدمات لها.

بدوره، اشار مدير عام مديرية وزارة الاقتصاد بشار الصيفي ان الغرفة عنوان لهذه الزيارة، ونسعى معا لالتقاط الفرصة من اجل تطوير هذه المنطقة الصناعية من خلال الاطلاع الميداني على احتياجاتها بوجود هذ الوفد المتخصص.

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