طالع بالأسماء: الإعلان عن الطلبة المستفيدين من منحة الرئيس للعام 2021



ودعت الوزارة الطلبة المستفيدين من المنحة والمُعلنة أسماؤهم عبر موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على تعليمات المنحة وتفاصيلها من خلال الموقع، مع ضرورة الالتزام بتقديم الوثائق الدراسية الفصلية خلال الفترة المحددة لذلك.



وأشارت إلى أنه بإمكان الطلبة الذين شملتهم المنحة تقديم وثائقهم في مقر الوزارة برام الله الكائن في حي الماصيون أو في مكاتب التعليم العالي في كل من نابلس والخليل، فيما تُقدّم وثائق طلبة المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) في مقر الوزارة بحي تل الهوا.



يُشار إلى أن منحة الرئيس تُقسم إلى فئتين، الأولى وتشمل الطلبة العشر الأوائل على فلسطين في الفرعين العلمي والأدبي، والثلاثة الأوائل في الفرعين الصناعي والريادة وإدارة الأعمال، والأول على كل فرع من الفروع الأخرى، وتغطي منحة هذه الفئة الرسوم الدراسية إضافةً لمبلغ مقطوع في كل فصل كبدل مصاريف وثمن كتب؛ طيلة فترة الدراسة، فيما تشمل الفئة الثانية من هذه المنحة الأول على كل مديرية في الفرعين العلمي والأدبي، بحيث تغطي منحة هذه الفئة الرسوم الدراسية فقط طيلة فترة الدراسة.







للاطلاع على الأسماء





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، أسماء الطلبة المستفيدين من منحة الرئيس للطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة للعام 2021.