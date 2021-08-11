فصائل المقاومة بغزة: زيارة لابيد للمغرب وافتتاح مكتب فيها "جريمة بحق عروبتنا وتضحيات شعبنا"

رام الله - دنيا الوطنأصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية، بغزة، تصريحاً، أكد فيه أن زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد للمغرب وافتتاح مكتب إسرائيلي فيها "جريمة بحق عروبتنا وتضحيات شعبنا وأمتنا".وأكدت في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن افتتاح هذا المكتب الخبيث يفضح مستوى الانحدار الوطني والأخلاقي الذي وصل له المطبعون في المنطقة.وشددت على أن "افتتاح المكاتب والممثليات الصهيونية تتعارض مع تطلعات ورغبات شعوب الأمة التواقة الى تحرير فلسطين والخلاص من الكيان الصهيوني".وأكدت فصائل المقاومة أن أي "اتفاقيات تُحيي مسار التفاوض العقيم وترسخ التعاون الأمني بين السلطة والاحتلال فيما يخدم المحتل هي اتفاقيات مشبوهة مرفوضة وغير مقبولة"، و"لن تُفلح السياسات الأمريكية والصهيونية في ثني شعبنا عن التمسك بحقه في ارضه وولت تثني مقاومتنا عن الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، وستبقى قضية أسرانا الابطال عنوان لكل حر ووطني وشريف".