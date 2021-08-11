شؤون فلسطينية

(أونروا) تحتج بشأن وجود أنفاق تحت إحدى منشآتها بغزة

(أونروا) تحتج بشأن وجود أنفاق تحت إحدى منشآتها بغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، اليوم الأربعاء: أنه "لا يجوز انتهاك حرمة منشآتها في أي وقت".

وأضافت في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن"، نسخة منه، أن دائرة الأمم المتحدة لإزالة الألغام، أجرت تقييماً ومتابعة للمخاطر، يتعلق بقصف لطائرات الاحتلال جرى في الفترة بين 13 و15 أيار/ مايو 2021 وألحق أضراراً بالعديد من مقراتها.

وتابعت، في بيانها، أن التقييمات الأولية للمخاطر كشفت "وجود هياكل تحت الأرض كان يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الضرر"، على حد تعبير البيان. 

وعبرت الوكالة عن إدانتها "بأشد العبارات الممكنة وجود هذه الهياكل تحت الأرض وأي استخدام محتمل لها، بما يشمل الأنفاق"، مؤكدة أنها أرسلت احتجاجاً للسلطات في غزة.

وأضافت الوكالة، أنها احتجت على ما وصفته "استيلاء" السلطات في غزة، على إحدى مدارسها، مما يقوض حرمة مقرات (أونروا) وحيادها، مشيرةً إلى "أن هذه الإجراءات تعرض للخطر العودة الآمنة للأطفال إلى مدارسهم وتحبط مساعي الوكالة لفتح المدارس في الوقت المحدد".

وختمت (أونروا) بيانها: "إن الوكالة تطالب جميع الأطراف بالكف عن أي نشاط أو سلوك يعرض المستفيدين والموظفين للخطر ويقوض قدرة (أونروا) على تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين بسلامة وأمن".

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