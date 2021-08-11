شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" بغزة: نراقب ارتفاع الأسعار ونمارس دورنا الرقابي بكبح أي استغلال

"الاقتصاد" بغزة: نراقب ارتفاع الأسعار ونمارس دورنا الرقابي بكبح أي استغلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، عبد الفتاح أبو موسى قال، إن الاحتلال يمارس منذ (15 عاماً) حصاراً خانقاً على شعبنا الفلسطيني ودأب على ابتزازه بإغلاقه لمعبر كرم أبو سالم بعد معركة "سيف القدس"، والاحتلال يشترط تنسيق خاص لبعض المواد وهذا إمعان في الحصار.

وطالب في تصريح نقلته (إذاعة الأقصى) منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية برفع صوتها عالياً في وجه الاحتلال، ويجب أن تدخل الاحتياجات الإنسانية لأهل غزة فما يمارسه الاحتلال مخالف لكل القوانين الدولية.

وأكد أبو موسى أن تشديد الحصار أثر على الأسعار، فيما تراقب وزارة الاقتصاد ارتفاع الأسعار وتمارس دورها الرقابي في كبح أي استغلال، وهناك محاضر ضبط حررت بحق عدد من التجار رفعوا الأسعار لبعض المواد.

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