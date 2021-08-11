لأول مرة منذ العدوان.. إدخال خلايا شمسية و6 شاحنات بطاريات

وكان الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، عبد الفتاح أبو موسى قال، إن الاحتلال يمارس منذ (15 عاماً) حصاراً خانقاً على شعبنا الفلسطيني ودأب على ابتزازه بإغلاقه لمعبر كرم أبو سالم بعد معركة "سيف القدس"، والاحتلال يشترط تنسيق خاص لبعض المواد وهذا إمعان في الحصار.





وطالب منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية برفع صوتها عالياً في وجه الاحتلال، ويجب أن تدخل الاحتياجات الإنسانية لأهل غزة فما يمارسه الاحتلال مخالف لكل القوانين الدولية.



