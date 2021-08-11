لأول مرة منذ العدوان.. إدخال خلايا شمسية و6 شاحنات بطاريات
قال مدير معبر كرم أبو سالم، بسام غبن، أن 11 شاحنة، أدخلت اليوم إلى القطاع، خلايا شمسية، و6 شاحنات بطاريات لأول مرة منذ العدوان الأخير.
وكان الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، عبد الفتاح أبو موسى قال، إن الاحتلال يمارس منذ (15 عاماً) حصاراً خانقاً على شعبنا الفلسطيني ودأب على ابتزازه بإغلاقه لمعبر كرم أبو سالم بعد معركة "سيف القدس"، والاحتلال يشترط تنسيق خاص لبعض المواد وهذا إمعان في الحصار.
وطالب منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الأهلية برفع صوتها عالياً في وجه الاحتلال، ويجب أن تدخل الاحتياجات الإنسانية لأهل غزة فما يمارسه الاحتلال مخالف لكل القوانين الدولية.
وأكد أبو موسى أن تشديد الحصار أثر على الأسعار، فيما تراقب وزارة الاقتصاد ارتفاع الأسعار وتمارس دورها الرقابي في كبح أي استغلال، وهناك محاضر ضبط حررت بحق عدد من التجار رفعوا الأسعار لبعض المواد.
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