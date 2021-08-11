شاهد: يائير لابيد يصل إلى الرباط لتدشين القنصلية الإسرائيلية في المغرب





وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، (مكان)، بأن مراسم استقبال أجربت لـ "لابيد" بحضور كبار مسؤولي الخارجية المغربية، بينهم نائب الوزير ومدير عام الوزارة.



ومن المقرر ان يجتمع الوزير لابيد مع ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ووزيرة السياحة نادية فتاح العلوي.





ويقوم وزير الخارجية الإسرائيلي غداً بتدشين الممثلية الدبلوماسية الإسرائيلية في الرباط.













رام الله - دنيا الوطنوصل وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى الرباط، في زيارة للمغرب وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية، بـ "تاريخية" هي الأولى منذ توقيع اتفاق التطبيع بين الجانبين، ولوزير خارجية إسرائيلي لهذا البلد منذ عام 2003.