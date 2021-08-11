إسرائيل: ارتفاع عدد الحالات الخطيرة بفيروس (كورونا) إلى 400





وتفيد آخر بيانات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، قبل ظهر اليوم، أن عدد المرضى بـ (كورونا) الذين توصف حالتهم بالخطيرة ارتفع الى 400، يخضع 62 منهم لأجهزة التنفس الاصطناعي.



وتم خلال يوم مضى، تم تسجيل أكثر من 5700 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وتصل نسبة الفحوصات الإيجابية الى اكثر من 4%.



وتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الجائحة منذ ظهورها في إسرائيل، 6580 حالة.



رام الله - دنيا الوطنيستمر تصاعد المنحنى الوبائي في إسرائيل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).