دولي

إسرائيل: ارتفاع عدد الحالات الخطيرة بفيروس (كورونا) إلى 400

إسرائيل: ارتفاع عدد الحالات الخطيرة بفيروس (كورونا) إلى 400
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر تصاعد المنحنى الوبائي في إسرائيل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وتفيد آخر بيانات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، قبل ظهر اليوم، أن عدد المرضى بـ (كورونا) الذين توصف حالتهم بالخطيرة ارتفع الى 400، يخضع 62  منهم لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتم خلال يوم مضى، تم تسجيل أكثر من 5700 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وتصل نسبة الفحوصات الإيجابية الى اكثر من 4%.

وتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الجائحة منذ ظهورها في إسرائيل، 6580 حالة.

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