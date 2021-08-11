إذاعة الاحتلال: السلطة رفعت يدها عن المنحة القطرية ومذكرة التفاهم مع قطر أصبحت لاغية

رام الله - دنيا الوطنأفاد جاكي حوجي، مراسل إذاعة جيش الاحتلال، أن السلطة الوطنية الفلسطينية، رفعت يدها عن قضية الأموال القطرية، وتم تجميد مذكرة التفاهم التي وقعتها مع السفير القطري، محمد العمادي، لافتا إلى أنها أصبحت لاغية وباطلة.وأكد حوجي، أن ذلك جاء بسبب رفض البنوك التي لها فروع في قطاع غزة، العمل كقناة لتوزيع الدولارات على المستفيدين في قطاع غزة؛ خوفا من تجريمها بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي.وأشار مراسل الإذاعة الإسرائيلية، إلى أن حركة حماس عبرت عن غضبها لعدم التوصل لحل وانهيار التفاهمات، وأرسلت رسالة للوسيط المصري، مفادها أنه إذا لم يتم إيجاد حل قريب، فستعود لاستخدام العنف.بدورها، تواصلت "دنيا الوطن"، مع وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، أحمد مجدلاني، الذي رفض التعليق على الأنباء التي أوردها الإعلام الإسرائيلي.