قطر تعين سفيراً لها في المملكة العربية السعودية





رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الانباء القطرية (قنا)، بأن أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، عين، مساء اليوم الأربعاء، بندر محمد عبد الله العطية، سفيرا لدولة قطر في المملكة العربية السعودية.وقالت الوكالة في تغريدة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "سمو أمير البلاد المفدى يصدر القرار الأميري رقم 29 لسنة 2021 بتعيين السيد بندر محمد عبدالله العطية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة العربية السعودية، وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها".