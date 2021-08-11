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دولة عربية تسجل درجة حرارة قياسية

دولة عربية تسجل درجة حرارة قياسية
رام الله - دنيا الوطن
يواجه العالم مزيدا من اضطرابات المناخ الذي بات قريبا من الخروج عن السيطرة، حيث ضربت موجة حارة غير مسبوقة العديد من مناطق العالم المختلفة وتسببت في اندلاع حرائق غابات وسقوط ضحايا وخسائر مادية.

وذكر المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس أن العاصمة التونسية سجلت درجة حرارة قياسية بلغت 49 درجة مئوية وسط موجة حارة تجتاح شمال البلاد.

وقال المعهد إن أعلى درجة حرارة مسجلة قبل ذلك بلغت 46.8 درجة مئوية عام 1982.وأضاف أن مدينتي بنزرت وباجة الشماليتين سجلتا أعلى درجة حرارة في تاريخهما، أمس الثلاثاء.

وحسب (رويترز)، أدى ارتفاع درجات الحرارة في بعض مناطق تونس إلى انقطاع الكهرباء مع بقاء الناس في منازلهم وتشغيلهم مكيفات الهواء، مما زاد الضغط على شبكة الكهرباء.

كما حذرت الأمم المتحدة في وقت سابق، من أن تغير المناخ بات قريبا من الخروج عن السيطرة وأنه من المؤكد بالفعل أن يواجه العالم مزيدا من اضطرابات المناخ لعقود مقبلة إن لم يكن لقرون.

وأدت درجات الحرارة المرتفعة في الأسبوع المنصرم إلى اندلاع حرائق غابات في أجزاء من اليونان وتركيا والجزائر.

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