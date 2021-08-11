عربي

شاهد: حريق في مصنع للمواد البلاستيكية في دبي

شاهد: حريق في مصنع للمواد البلاستيكية في دبي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطات دبي عن اندلاع حريق في مصنع للمواد البلاستيكية في منطقة جبل علي.

وأكدت مؤسسة دبي للإعلام أن فرق الإطفاء تتعامل حاليا مع حادث الحريق، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني والوحدات المختصة نجحت في إخلاء المصنع من جميع العاملين فيه من دون تسجيل أي إصابات، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات تظهر عمود دخان كثيف يتصاعد فوق المصنع.

وأوضحت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي أن الحادث تحت السيطرة وأن الدخان الكثيف ناتج عن احتراق مواد بلاستيكية قابلة للاشتعال.


 


أخبار ذات صلة

قطر تعين سفيراً لها في المملكة العربية السعودية

قطر تعين سفيراً لها في المملكة العربية السعودية

دولة عربية تسجل درجة حرارة قياسية

دولة عربية تسجل درجة حرارة قياسية

الخارجية السودانية تقرر تسليم عمر البشير ومسؤولين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية

الخارجية السودانية تقرر تسليم عمر البشير ومسؤولين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية

السعودية: مساعدة لبنان لن تكون قبل قيام الحكومة بإصلاحات جادة وملموسة

السعودية: مساعدة لبنان لن تكون قبل قيام الحكومة بإصلاحات جادة وملموسة

الجزائر: ارتفاع عدد حرائق الغابات إلى 99 في 16 محافظة

الجزائر: ارتفاع عدد حرائق الغابات إلى 99 في 16 محافظة

الجزائر: إلقاء القبض على المتسبب بحرائق غابة جبال سرايدي

الجزائر: إلقاء القبض على المتسبب بحرائق غابة جبال سرايدي

إحباط هجوم يستهدف أبراج الطاقة شمالي العراق

إحباط هجوم يستهدف أبراج الطاقة شمالي العراق

الجزائر تسجل انخفاضا في إصابات (كورونا) وارتفاعا في الوفيات

الجزائر تسجل انخفاضا في إصابات (كورونا) وارتفاعا في الوفيات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم مزرعة دواجن ومنشئات زراعية جنوب الضفة

الاحتلال يهدم مزرعة دواجن ومنشئات زراعية جنوب الضفة

أبو بكر: 12 معتقلا يناضلون بلحوم أجسادهم لوقف الاعتقال الإداري الجائر

أبو بكر: 12 معتقلا يناضلون بلحوم أجسادهم لوقف الاعتقال الإداري الجائر

داخلية غزة تصدر تنويهًا بشأن السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

داخلية غزة تصدر تنويهًا بشأن السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

الخارجية والمغتربين: الوزير المالكي يعزي نظيره الجزائري بضحايا الحرائق

الخارجية والمغتربين: الوزير المالكي يعزي نظيره الجزائري بضحايا الحرائق

بحر يطالب مجلس الشورى السعودي بالتدخل للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين

بحر يطالب مجلس الشورى السعودي بالتدخل للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين

الخارجية: يجب انقاذ الحرم الابراهيمي الشريف قبل فوات الأوان

الخارجية: يجب انقاذ الحرم الابراهيمي الشريف قبل فوات الأوان

طالع: جدول امتحانات الدورة الثانية للتوجيهي &#34;الإكمال&#34; 2021 في فلسطين

طالع: جدول امتحانات الدورة الثانية للتوجيهي "الإكمال" 2021 في فلسطين

المالية بغزة تحدد موعد صرف رواتب الشهداء والأسرى والمحررين

المالية بغزة تحدد موعد صرف رواتب الشهداء والأسرى والمحررين

منوعات

تطورات جديدة في قضية أحمد عز وزينة.. بالتفاصيل المثيرة

تطورات جديدة في قضية أحمد عز وزينة.. بالتفاصيل المثيرة

ما حقيقة تعرض سميحة أيوب لأزمة صحية جادة؟

ما حقيقة تعرض سميحة أيوب لأزمة صحية جادة؟

ميريام فارس تثير الجدل بسبب طريقة استعادتها لذكريات حملها الثاني

ميريام فارس تثير الجدل بسبب طريقة استعادتها لذكريات حملها الثاني

شاهد: رضوى الشربيني تحدث ضجة برسالتها للرجال

شاهد: رضوى الشربيني تحدث ضجة برسالتها للرجال

شاهد: مايا دياب تستنجد بأشرف زكي بسبب جنازة دلال عبد العزيز.. بالتفاصيل

شاهد: مايا دياب تستنجد بأشرف زكي بسبب جنازة دلال عبد العزيز.. بالتفاصيل

شاهد: &#34;مودل روز&#34; تستنجد لخلع زوجها والهروب منه.. ما القصة؟

شاهد: "مودل روز" تستنجد لخلع زوجها والهروب منه.. ما القصة؟

بعد أزمتها الأخيرة.. شاهد ماذا علقت بلقيس على قرار إيقافها الغناء بمصر

بعد أزمتها الأخيرة.. شاهد ماذا علقت بلقيس على قرار إيقافها الغناء بمصر

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بشكلها الجديد

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بشكلها الجديد

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة وتفضح المستور بخلافها مع هيا الشعيبي

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة وتفضح المستور بخلافها مع هيا الشعيبي

أحمد العوضي يناجي الله بعد مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى.. ما القصة؟

أحمد العوضي يناجي الله بعد مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى.. ما القصة؟

عربي

دولة عربية تسجل درجة حرارة قياسية

دولة عربية تسجل درجة حرارة قياسية

شاهد: حريق في مصنع للمواد البلاستيكية في دبي

شاهد: حريق في مصنع للمواد البلاستيكية في دبي

السعودية: مساعدة لبنان لن تكون قبل قيام الحكومة بإصلاحات جادة وملموسة

السعودية: مساعدة لبنان لن تكون قبل قيام الحكومة بإصلاحات جادة وملموسة

الجزائر: ارتفاع عدد حرائق الغابات إلى 99 في 16 محافظة

الجزائر: ارتفاع عدد حرائق الغابات إلى 99 في 16 محافظة