الخليل: الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين بينهم فتاة قرب الحرم الإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين بينهم فتاة عقب مواجهات واعتداءات للمستوطنين على المواطنين قرب الحرم الابراهيمي.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة المحررة نهيل أبو عيشة، ويزن يسري طه، وأكرم فخري مسودة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال هاجمت تجمعا للمواطنين قرب الحرم الإبراهيمي احتجاجا على حفريات الاحتلال وانتهاكاته، بقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، بينما اعتدى المستوطنون على المواطنين داخل المحلات التجارية القريبة من الحرم.