السعودية: مساعدة لبنان لن تكون قبل قيام الحكومة بإصلاحات جادة وملموسة

رام الله - دنيا الوطنعبرّت السعودية عن تضامنها مع الشعب اللبناني، مؤكدة أن أي مساعدة للحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة، حسب ما جاء في بيان لمجلس الوزراء السعودي.وأوضح البيان أن المملكة تجدد التضامن مع الشعب اللبناني في أوقات الأزمات والتحديات، مضيفا أن "أي مساعدة تقدم إلى الحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة، مع ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتجنب الآليات التي تمكّن الفاسدين من السيطرة على مصير لبنان"، وفق ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ودعت السعودية، في وقت سابق، إلى إجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت، وذلك في الذكرى السنوية الأولى للانفجار الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص.وقال السفير السعودي في لبنان وليد البخاري: "إن المملكة أكدت أهمية إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف الأسباب التي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت المروع.