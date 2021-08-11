شؤون فلسطينية

الخيرية الأردنية الهاشمية ترسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

الخيرية الأردنية الهاشمية ترسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية– الجيش العربي.

وتحمل القافلة المكونة من 14 شاحنة مواد اغاثية وغذائية وطبية ليتم تسليمها إلى مديرية الصحة ومديرية التنمية الاجتماعية والجمعيات والمستشفى الميداني العسكري في قطاع غزة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي: "مستمرون في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في دعم الاشقاء في فلسطين خاصة في قطاع غزة، من خلال الاستمرار في تسيير القوافل الاغاثية والطبية، والاستجابة للاحتياجات بالتنسيق مع القوات المسلحة- الجيش العربي".

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