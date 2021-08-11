فلسطين: 3 وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 وفيات و440 إصابة جديدة بكورونا و151 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزيرة الكيلة في التقرير الوبائي اليومي حول فيروس كورونا في فلسطين، أن حالتي وفاة قد سجلتا في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة في الضفة الغربية.وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 18، نابلس 46، سلفيت 8، جنين 23، قلقيلية 8، طولكرم 11، بيت لحم 7، رام الله والبيرة 19، أريحا والأغوار 1، ضواحي القدس 1، الخليل 3، قطاع غزة 157، مدينة القدس 138".وأضافت ان نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، موضحة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 5، نابلس 18، جنين 6، قلقيلية 1، طولكرم 5، بيت لحم 4، رام الله والبيرة 2، أريحا والأغوار 1، ضواحي القدس 1، الخليل 7، قطاع غزة 85، مدينة القدس 16".ولفتت إلى وجود 11 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 26 مريضا، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 619,360، بينهم 426,079 تلقوا الجرعتين من اللقاح.