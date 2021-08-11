شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم مزرعة دواجن ومنشئات زراعية جنوب الضفة

الاحتلال يهدم مزرعة دواجن ومنشئات زراعية جنوب الضفة
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مزرعة لتربية الدواجن في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم، ومنزلا وبئرا ومنشآت زراعية شرق يطا جنوب الخليل.

ففي بيت لحم، أفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج أن جرافات الاحتلال هدمت مزرعة دواجن في منطقة عين جويزة شمال شرق قرية الولجة، تعود للمواطن شادي موسى عبد الشيخ.

وأوضح الأعرج إلى أن خسائر كبيرة تكبدها المواطن عبد الشيخ، كون الوقت لم يسعفه بإخلاء كافة الدواجن من المزرعة، أثناء عملية الهدم، ما أدى إلى نفوق عدد كبير منها.

يشار إلى أن منطقة عين جويزة في الولجة -تحديدا- تتعرض لهجمة استيطانية، تخللها هدم عدد من المنازل والجدران الإسنادية، واخطار أخرى بوقف البناء.

وصعدت قوات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية بحق مواطني الولجة، تمثل باقتلاع أشجار الزيتون والاستيلاء على أراض، وإخطارات بهدم غرف زراعية في منطقتي جبل رويسات وعروق زنيد.

وفي الخليل، هدمت جرافات الاحتلال بئرا لجمع مياه الامطار في منطقة خلة الضبع شرق يطا، تعود للمواطن فكري جبر دبابسة، بحجة أنها تقع في المنطقة المسماة (ج).

كما هدمت آليات الاحتلال بركسا زراعيا للمرة الثانية في منطقة الفخيت شرق يطا، يعود للمواطن أكرم أبو صبحة.

وفي وقت لاحق، هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية من الصفيح للمواطن فؤاد العمور للمرة الثانية، ومنزلا تبلغ مساحته 100 متر مربع مملوك للمواطن محمد دبابسة ويؤوي أكثر من 12 فردا.

وتعاني مدينة الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.

وتسارع حكومة الاحتلال والمجموعات الاستيطانية الزمن في سبيل وضع يدها على أكبر قدر ممكن من الأراضي، وإقامة مزيد من المستوطنات وشق الطرق.

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