أبو بكر: 12 معتقلا يناضلون بلحوم أجسادهم لوقف الاعتقال الإداري الجائر











رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري ابو بكر، اليوم الثلاثاء، أن ١٢ معتقلا يواصلون معركة أمعائهم الخاوية ويناضلون بلحوم اجسادهم لوقف سياسة الاعتقال الاداري الجائر.واضاف بكر، "على العالم الحر أن يتخذ موقفا حقيقا تجاه الجرائم الاسرائيلية بحق أبنائنا بالسجون، ما يحدث بحقهم من قبل السجانين عار على من ينادون بحقوق الآدميين".أقوال ابو بكر تلك، جاءت خلال زيارته ووفد من الهيئة عدد من بيوت الأسرى المحررين وخيام التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في مدينتي الخليل وبيت لحم.حيث زار ابو بكر، كل من الأسيرة المحررة حلوة حمامرة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بعد اعتقال دام ٥ سنوات وثمانية أشهر، وكذلك زيارة منزل وخيمة التضامن مع الأسير سالم زيدات من بلدة بني نعيم شرقي الخليل والمضرب عن الطعام ضد اعتقاله الاداري منذ شهر.كما زار الوفد، خيمة التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام من بلدة دورا قضاء الخليل والبالغ عددهم اربعة اسرى، الى جانب زيارة الاسير المحرر محمود السبع من مدينة دورا بمناسبة تحرره بعد اعتقال دام ٦ سنوات وبمجموع سنوات اعتقال تصل الى ١٢ عاما.