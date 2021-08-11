الخارجية والمغتربين: الوزير المالكي يعزي نظيره الجزائري بضحايا الحرائق





وعبر المالكي في رسالته عن أسمى التعازي القلبية، وعبارات تضامن دولة فلسطين و وقوفها الدائم إلى جانب الجزائر الشقيق، مؤكدا على الثقة العالية بقدرة الجزائر على تجاوز هذه المحنة الأليمة، سائلا المولى عز وجل أن يمن على الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر وحسن العزاء.

رام الله - دنيا الوطنبعث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي رسالة تعزية لأخيه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزير رمطان لعمامرة بضحايا الحرائق في الجزائر من مدنيين وعسكريين من الجيش الجزائري، أثناء استبسالهم في إنقاذ المواطنين.