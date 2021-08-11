بحر يطالب مجلس الشورى السعودي بالتدخل للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنطالب أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في قطاع غزة، عبد الله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، بالتدخل العاجل لدى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للإفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية.ودعا بحر في رسالة وجهها لرئيس مجلس الشورى السعودي لتكثيف الجهود وإنهاء معاناة المعتقلين الفلسطينيين وذويهم وخاصة محمد الخضري الذي تجاوز الثمانين من عمره ويعاني ظروف إنسانية وصحية حرجة تشكل خطراً حقيقياً على حياته.وقال: "إن شعبنا الفلسطيني فوجئ بالأحكام القضائية الصادرة بحق معتقلين فلسطينيين في المملكة العربية السعودية".وتمنى بحر أن تكلل جهود مجلس الشورى السعودي بالنجاح في إغلاق هذا الملف، وذلك استناداً إلى الروابط الدينية والأواصر الأخوية والعروبية الأصيلة، وتأكيداً لمواقف المملكة التاريخية في دعم الشعب الفلسطيني.