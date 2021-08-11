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الجزائر: ارتفاع عدد حرائق الغابات إلى 99 في 16 محافظة

الجزائر: ارتفاع عدد حرائق الغابات إلى 99 في 16 محافظة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الحماية المدنية الجزائرية، مساء أمس الثلاثاء،‏ بارتفاع ‎عدد حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية.

وسُجل في ولاية تيزي وزو 25 حريقا، و14 بالطارف، و12 حريقا بجيجل ومثلها في بجاية، كما سجلت 9 حرائق بسكيكدة، و4 في بومرداس، و3 في كل من مدن المدية والبليدة وسطيف وعنابة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كما رصدت الحماية المدنية حريقين في البويرة، وحريقا واحدا في مدن قسنطينة، وقالمة، وتبسة، وسوق أهراس، وتيبازة.

وكان أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول الجزائري قد كشف أن بلاده أجرت اتصالات مع شركائها الأوربيين بهدف استئجار طائرات إطفاء حرائق، لغرض إخماد الحرائق التي لا تزال مشتعلة في غابات عدد من الولايات الجزائرية

وأكد عبد الرحمن  في تصريح للتلفزيون الحكومي الجزائري، مساء الثلاثاء،  مصرع 17 مدنياً و25 عسكرياً في هذه الحرائق، لافتا إلى أنه يتطلع لاتفاق في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى الإسراع في إخماد الحرائق.

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