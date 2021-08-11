شؤون فلسطينية

العالول يلتقي السفير المصري برام الله

العالول يلتقي السفير المصري برام الله
رام الله - دنيا الوطن
التقى نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، اليوم الاربعاء، السفير المصري لدى دولة فلسطين طارق طايل، مطلعا اياه على آخر التطورات السياسية في المنطقة، وملف المصالحة الفلسطينية.

 واستعرض العالول خلال اللقاء، الذي عقد بمكتبه بمدينة رام الله، توجهات القيادة الفلسطينية وموقفها الثابت من ضرورة وقف الإنتهاكات الإسرائيلية اليومية والإستيطانية والإقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، وتكثيف الجهود والمساعي بهذا الإتجاه.

من جانبه، أكد السفير المصري على موقف بلاده الثابت والمتعلق بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في انهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.

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