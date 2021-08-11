شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر مواطنيْن بإخلاء أرضهما في برية تقوع شرق بيت لحم

الاحتلال يخطر مواطنيْن بإخلاء أرضهما في برية تقوع شرق بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين بإخلاء أرضهما، في برية بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن سلطات الاحتلال أخطرت المواطنين محمد علي سواركة وخليل محمد الشاعر بضرورة اخلاء أرضهما، وإزالة كل ما هو متواجد فيهما من بركسات لتربية المواشي خلال 14 يوما، حيث يقطنون فيها منذ سنوات لرعي الأغنام، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف أبو مفرح، ان الاحتلال استولى على مستلزمات زراعية، وبعض الأغراض، ودمر أبواب بركسات تعود للمواطن خليل الشاعر، مشيرا الى ان مربي الثروة الحيوانية في تقوع يتعرضون منذ فترة الى هجمة وتحديدا في منطقة البرية، تهدف الى تفريغها من أصحابها، والاستيلاء عليها؛ لأغراض استيطانية. 

أخبار ذات صلة

(أونروا) تعلن موعد وآلية بدء دوام الطلبة بمدارسها في قطاع غزة

(أونروا) تعلن موعد وآلية بدء دوام الطلبة بمدارسها في قطاع غزة

نادي الأسير: (12) أسيراً يواصلون الإضراب عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري

نادي الأسير: (12) أسيراً يواصلون الإضراب عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري

بقيادة المتطرف &#34;غليك&#34;.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

بقيادة المتطرف "غليك".. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

الاحتلال يهدم مغسلة مركبات في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس

الاحتلال يهدم مغسلة مركبات في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس

حالة معابر قطاع غزة اليوم الأربعاء

حالة معابر قطاع غزة اليوم الأربعاء

مركز حقوقي يوجه رسالة للصليب الأحمر حول سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين

مركز حقوقي يوجه رسالة للصليب الأحمر حول سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين

عشية اليوم العالمي للشباب.. الإحصاء: 1.16 مليون شاب وشابة في فلسطين

عشية اليوم العالمي للشباب.. الإحصاء: 1.16 مليون شاب وشابة في فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر مواطنيْن بإخلاء أرضهما في برية تقوع شرق بيت لحم

الاحتلال يخطر مواطنيْن بإخلاء أرضهما في برية تقوع شرق بيت لحم

نادي الأسير: (12) أسيراً يواصلون الإضراب عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري

نادي الأسير: (12) أسيراً يواصلون الإضراب عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري

بقيادة المتطرف &#34;غليك&#34;.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

بقيادة المتطرف "غليك".. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

الاحتلال يهدم مغسلة مركبات في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس

الاحتلال يهدم مغسلة مركبات في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس

مركز حقوقي يوجه رسالة للصليب الأحمر حول سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين

مركز حقوقي يوجه رسالة للصليب الأحمر حول سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين

عشية اليوم العالمي للشباب.. الإحصاء: 1.16 مليون شاب وشابة في فلسطين

عشية اليوم العالمي للشباب.. الإحصاء: 1.16 مليون شاب وشابة في فلسطين

مواجهات خلال دهم واعتقالات في الضفة والقدس

مواجهات خلال دهم واعتقالات في الضفة والقدس

اشتباك مسلح ومواجهات عنيفة مع الاحتلال بنابلس

اشتباك مسلح ومواجهات عنيفة مع الاحتلال بنابلس

منوعات

ما حقيقة تعرض سميحة أيوب لأزمة صحية جادة؟

ما حقيقة تعرض سميحة أيوب لأزمة صحية جادة؟

ميريام فارس تثير الجدل بسبب طريقة استعادتها لذكريات حملها الثاني

ميريام فارس تثير الجدل بسبب طريقة استعادتها لذكريات حملها الثاني

شاهد: رضوى الشربيني تحدث ضجة برسالتها للرجال

شاهد: رضوى الشربيني تحدث ضجة برسالتها للرجال

شاهد: مايا دياب تستنجد بأشرف زكي بسبب جنازة دلال عبد العزيز.. بالتفاصيل

شاهد: مايا دياب تستنجد بأشرف زكي بسبب جنازة دلال عبد العزيز.. بالتفاصيل

شاهد: &#34;مودل روز&#34; تستنجد لخلع زوجها والهروب منه.. ما القصة؟

شاهد: "مودل روز" تستنجد لخلع زوجها والهروب منه.. ما القصة؟

بعد أزمتها الأخيرة.. شاهد ماذا علقت بلقيس على قرار إيقافها الغناء بمصر

بعد أزمتها الأخيرة.. شاهد ماذا علقت بلقيس على قرار إيقافها الغناء بمصر

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بشكلها الجديد

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بشكلها الجديد

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة وتفضح المستور بخلافها مع هيا الشعيبي

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة وتفضح المستور بخلافها مع هيا الشعيبي

أحمد العوضي يناجي الله بعد مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى.. ما القصة؟

أحمد العوضي يناجي الله بعد مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى.. ما القصة؟

تفاصيل صادمة عن حبيب نجوى كرم الإماراتي.. وهذا فارق العمر بينهما

تفاصيل صادمة عن حبيب نجوى كرم الإماراتي.. وهذا فارق العمر بينهما

عربي

إحباط هجوم يستهدف أبراج الطاقة شمالي العراق

إحباط هجوم يستهدف أبراج الطاقة شمالي العراق

الجزائر تسجل انخفاضا في إصابات (كورونا) وارتفاعا في الوفيات

الجزائر تسجل انخفاضا في إصابات (كورونا) وارتفاعا في الوفيات

الجزائر: 31 حريقا في 14 ولاية وعدد الضحايا يرتفع إلى 5

الجزائر: 31 حريقا في 14 ولاية وعدد الضحايا يرتفع إلى 5

المغرب وإسرائيل توقعان اتفاقية تعاون في مجال الدفاع السيبراني

المغرب وإسرائيل توقعان اتفاقية تعاون في مجال الدفاع السيبراني