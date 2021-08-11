شؤون فلسطينية

نادي الأسير: (12) أسيراً يواصلون الإضراب عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري

نادي الأسير: (12) أسيراً يواصلون الإضراب عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري
رام الله - دنيا الوطن
أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن (12) أسيراً يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير أحمد نزال من جنين علّق إضرابه مساء أمس، بعد (21) يوماً، إثر اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري، بحيث يكون الأمر الإداري الحالي هو الأخير، علماً أنه وطوال فترة إضرابه بقي محتجزاً في زنازين سجن "مجدو".

وفيما يلي الأسرى المضربون ومدد إضرابهم.

1. الأسير سالم زيدات من بني نعيم/ الخليل، مضرب عن الطعام منذ (31) يوماً.

2. الأسير محمد اعمر من طولكرم، مضرب عن الطعام منذ (29) يوماً. 

3.الأسير مجاهد حامد من سلواد/ رام الله، مضرب  منذ (29) يوماً.

4. الأسير كايد الفسفوس من دورا/ الخليل مضرب منذ (28) يوماً.

5. الأسير رأفت الدراويش من دورا/ الخليل مضرب منذ (28) يوماً.

6. الأسير فادي العمور من يطا / الخليل مضرب منذ (22) يوماً.

7. الأسير مقداد القواسمة من الخليل مضرب عن الطعام منذ (21) يوماً.

8.الأسير يوسف العامر من مخيم جنين، مضرب منذ (14) يوماً.

9. الأسير أحمد حمامرة من بيت لحم، مضرب منذ (12) يوماً.

10. أمجد النمورة من دورا/ الخليل، مضرب لليوم (7).

11.أكرم الفسفوس من دورا/ الخليل، مضرب لليوم (7).

12. الأسير علاء الأعرج من طولكرم، مضرب لليوم (4)

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