الاحتلال يهدم مغسلة مركبات في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنهدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مغسلة مركبات في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية أن عددا من آليات الاحتلال العسكرية ترافقها "جرافة" اقتحمت مدخل قرية اللبن الشرقية، وهدمت مغسلة مركبات.وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال تحججت بالهدم بعدم الترخيص، في حين تعود ملكية المغسلة للمواطن خليل إبراهيم عويس.وتتعرض القرية لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال ومستوطنيه، التي تكثّف استهدافاها لمناطق متفرقة بالقرية خاصة "خان اللبن العثماني".وتصاعدت في الآونة الأخيرة محاولات المستوطنين اقتحام "الخان العثماني" ويعقبه اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال ومستوطنيه وبين الأهالي.و"خان اللبن" موقع أثري بني في العهد العثماني ويحتوي على نبع ماء، ويحاول المستوطنون منذ عدة سنوات السيطرة عليه، حيث ارتفعت وتيرة تلك المحاولات خلال الأشهر الأخيرة.واللبن الشرقية قرية من قرى الضفة الغربية وتتبع محافظة نابلس، ومن القرى التي وقعت في حرب 1967.يُشار إلى أن اللبن الشرقية محاطة بعدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، أبرزها: مستوطنة "معاليه لفونة" التي تأسست عام 1980، وتستولي اليوم على أكثر من 2000 دونم، ويعيش فيها ما يقارب الـ800 مستوطن.وبدأت المستوطنة كبؤرة استيطانية على أراضي اللبن الشرقية بمحافظة نابلس في منطقة يطلق عليها "حوض الباطن"، ثم ما لبثت أن توسعت بشكل ملحوظ لتمتد على أراضي سنجل، وعبوين، في محافظة رام الله.كما يحيط باللبن الشرقية، مستوطنة "عيلي"، التي تأسست عام 1984، وتستولي اليوم على آلاف الدونمات من أراضي اللبن الشرقية والساوية وقريوت وتلفيت. ومستوطنة "شيلو" وعدد من البؤر الاستيطانية "جفعات هروئيه، وجفعات هاريئيل، ونيفيه شير، وراحاليم، وحي دان".