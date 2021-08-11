مركز حقوقي يوجه رسالة للصليب الأحمر حول سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنوجه مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق رسالة لمدير بعثة الصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية "مريم مولر"، اطلعه فيها على ما تقوم به إدارة مصلحة سجون الاحتلال بممارسة سياسة الاعتقال الإداري ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وذلك باحتجازهم بحجج واهية، حيث تقوم بحجز المعتقل وتحويله للاعتقال الإداري، دون أن تعلمه أو محاميه أو ذويه بأسباب الاعتقال والتهمة الموجهة إليهوبين المركز في رسالته أن الاعتقال الإداري يحرم الاسرى الفلسطينيون من حقوقهم وحريتهم، حيث يمكث في سجون الاحتلال أكثر من "540" معتقل إداري دون تهمة موجه لهم أو محاكمة، ومنذ مطلع العام الجاري 2021م، أصدرت مصلحة سجون الاحتلال أكثر من "811" قرار إداري ما بين جديد وتجديد لمعتقلين سابقين، مضيفا أن المعتقلين الإداريين لا يمثلون أي خطر أو تهديد على حد زعم الاحتلال.وطالب المركز في رسالته أن يقوم الصليب بالدور المنوط به، من خلال القيام بزيارات دائمة لسجون الاحتلال، وممارسة الضغط عليه لإنهاء ملف الاعتقال الاداري، والافراج عن كافة المعتقلين الإداريين، وضمان حقوق للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.