شؤون فلسطينية

مركز حقوقي يوجه رسالة للصليب الأحمر حول سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين

مركز حقوقي يوجه رسالة للصليب الأحمر حول سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
وجه مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق رسالة لمدير بعثة الصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية "مريم مولر"، اطلعه فيها على ما تقوم به إدارة مصلحة سجون الاحتلال بممارسة سياسة الاعتقال الإداري ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وذلك باحتجازهم بحجج واهية، حيث تقوم بحجز المعتقل وتحويله للاعتقال الإداري،  دون أن تعلمه أو محاميه أو ذويه بأسباب الاعتقال والتهمة الموجهة إليه

وبين المركز في رسالته أن الاعتقال الإداري يحرم الاسرى الفلسطينيون من حقوقهم وحريتهم، حيث يمكث في سجون الاحتلال أكثر من "540" معتقل إداري دون تهمة موجه لهم أو محاكمة، ومنذ مطلع العام الجاري 2021م، أصدرت مصلحة سجون الاحتلال أكثر من "811" قرار إداري ما بين جديد وتجديد لمعتقلين سابقين، مضيفا أن المعتقلين الإداريين لا يمثلون أي خطر أو تهديد على حد زعم الاحتلال.

وطالب المركز في رسالته أن يقوم الصليب بالدور المنوط به، من خلال القيام بزيارات دائمة لسجون الاحتلال، وممارسة الضغط عليه لإنهاء ملف الاعتقال الاداري، والافراج عن كافة المعتقلين الإداريين، وضمان حقوق للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

أخبار ذات صلة

(أونروا) تعلن موعد وآلية بدء دوام الطلبة بمدارسها في قطاع غزة

(أونروا) تعلن موعد وآلية بدء دوام الطلبة بمدارسها في قطاع غزة

الاحتلال يخطر مواطنيْن بإخلاء أرضهما في برية تقوع شرق بيت لحم

الاحتلال يخطر مواطنيْن بإخلاء أرضهما في برية تقوع شرق بيت لحم

نادي الأسير: (12) أسيراً يواصلون الإضراب عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري

نادي الأسير: (12) أسيراً يواصلون الإضراب عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري

بقيادة المتطرف &#34;غليك&#34;.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

بقيادة المتطرف "غليك".. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

الاحتلال يهدم مغسلة مركبات في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس

الاحتلال يهدم مغسلة مركبات في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس

حالة معابر قطاع غزة اليوم الأربعاء

حالة معابر قطاع غزة اليوم الأربعاء

عشية اليوم العالمي للشباب.. الإحصاء: 1.16 مليون شاب وشابة في فلسطين

عشية اليوم العالمي للشباب.. الإحصاء: 1.16 مليون شاب وشابة في فلسطين

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر مواطنيْن بإخلاء أرضهما في برية تقوع شرق بيت لحم

الاحتلال يخطر مواطنيْن بإخلاء أرضهما في برية تقوع شرق بيت لحم

نادي الأسير: (12) أسيراً يواصلون الإضراب عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري

نادي الأسير: (12) أسيراً يواصلون الإضراب عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري

بقيادة المتطرف &#34;غليك&#34;.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

بقيادة المتطرف "غليك".. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

الاحتلال يهدم مغسلة مركبات في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس

الاحتلال يهدم مغسلة مركبات في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس

مركز حقوقي يوجه رسالة للصليب الأحمر حول سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين

مركز حقوقي يوجه رسالة للصليب الأحمر حول سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين

عشية اليوم العالمي للشباب.. الإحصاء: 1.16 مليون شاب وشابة في فلسطين

عشية اليوم العالمي للشباب.. الإحصاء: 1.16 مليون شاب وشابة في فلسطين

مواجهات خلال دهم واعتقالات في الضفة والقدس

مواجهات خلال دهم واعتقالات في الضفة والقدس

اشتباك مسلح ومواجهات عنيفة مع الاحتلال بنابلس

اشتباك مسلح ومواجهات عنيفة مع الاحتلال بنابلس

منوعات

ما حقيقة تعرض سميحة أيوب لأزمة صحية جادة؟

ما حقيقة تعرض سميحة أيوب لأزمة صحية جادة؟

ميريام فارس تثير الجدل بسبب طريقة استعادتها لذكريات حملها الثاني

ميريام فارس تثير الجدل بسبب طريقة استعادتها لذكريات حملها الثاني

شاهد: رضوى الشربيني تحدث ضجة برسالتها للرجال

شاهد: رضوى الشربيني تحدث ضجة برسالتها للرجال

شاهد: مايا دياب تستنجد بأشرف زكي بسبب جنازة دلال عبد العزيز.. بالتفاصيل

شاهد: مايا دياب تستنجد بأشرف زكي بسبب جنازة دلال عبد العزيز.. بالتفاصيل

شاهد: &#34;مودل روز&#34; تستنجد لخلع زوجها والهروب منه.. ما القصة؟

شاهد: "مودل روز" تستنجد لخلع زوجها والهروب منه.. ما القصة؟

بعد أزمتها الأخيرة.. شاهد ماذا علقت بلقيس على قرار إيقافها الغناء بمصر

بعد أزمتها الأخيرة.. شاهد ماذا علقت بلقيس على قرار إيقافها الغناء بمصر

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بشكلها الجديد

شاهد: ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بشكلها الجديد

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة وتفضح المستور بخلافها مع هيا الشعيبي

شاهد: إلهام الفضالة تحدث ضجة وتفضح المستور بخلافها مع هيا الشعيبي

أحمد العوضي يناجي الله بعد مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى.. ما القصة؟

أحمد العوضي يناجي الله بعد مغادرة ياسمين عبد العزيز المستشفى.. ما القصة؟

تفاصيل صادمة عن حبيب نجوى كرم الإماراتي.. وهذا فارق العمر بينهما

تفاصيل صادمة عن حبيب نجوى كرم الإماراتي.. وهذا فارق العمر بينهما

عربي

إحباط هجوم يستهدف أبراج الطاقة شمالي العراق

إحباط هجوم يستهدف أبراج الطاقة شمالي العراق

الجزائر تسجل انخفاضا في إصابات (كورونا) وارتفاعا في الوفيات

الجزائر تسجل انخفاضا في إصابات (كورونا) وارتفاعا في الوفيات

الجزائر: 31 حريقا في 14 ولاية وعدد الضحايا يرتفع إلى 5

الجزائر: 31 حريقا في 14 ولاية وعدد الضحايا يرتفع إلى 5

المغرب وإسرائيل توقعان اتفاقية تعاون في مجال الدفاع السيبراني

المغرب وإسرائيل توقعان اتفاقية تعاون في مجال الدفاع السيبراني