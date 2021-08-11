مواجهات خلال دهم واعتقالات في الضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، عددًا من المواطنين خلال عمليات دهم واقتحام لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اندلاع مواجهات واشتباك مسلح.ففي نابلس، شهدت البلدة القديمة بمدينة نابلس، الليلة الماضية، مواجهات عنيفة تخللها اشتباك، وإطلاق نار كثيف لدى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محلًّا للصرافة في سوق الذهب بالمدينة.وأفادت مصادر محلية، أن قوة للاحتلال اقتحمت منطقة السوق التجاري، وداهمت محلًا للصرافة فيما تصدى شبان للقوة المقتحمة، ودارت مواجهات عنيفة تخللها إطلاق نار كثيف.وأدت المواجهات العنيفة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة بالسوق بسبب إصابة أحد مولدات التيار الكهربائي.كما اعتقلت قوات الاحتلال الشبان جابر حسن منصور، خالد وليد عامر، وأحمد عطية منصور، خلال مرورهم من حاجز حوارة فجر اليوم.وداهم الاحتلال عددًا من المحلات التجارية وسط المدينة، وفجّر أبواب بعضها؛ ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الجنود وعشرات الشبان دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صدام أحمد محمود شواهين (21 عامًا) من تجمع الجوايا شرق يطا، بعد تفتيش منزله، والعبث بمحتوياته.واعتدى مستوطنو "رماتي شاي" المقامة على أراضي المواطنين في تل الرميدة وسط مدينة الخليل على عائلة بسام أبو عيشة، بحمايةٍ من قوات الاحتلال.ونصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل بلدات ومخيمات مدينة الخليل، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "جبع"، واعتقلت الشابين معد عماد كنعان، وإياد يوسف ملايشة، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزليهما.وأشارت مصادر محلية، إلى أن العشرات أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات الواسعة التي شهدتها البلدة والتي استمرت لساعات.وفي القدس المحتل، اندلعت مواجهات في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة مع قوات الاحتلال، واعتقلت الشاب عز الدين صلاح الدين.وأفادت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت في منطقة "الجسر"، عقب إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام، وقنابل الصوت، صوب منازل المواطنين.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات واعتقالات للمواطنين، وسط إرهاب للسكان والنساء والأطفال.ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (3886) انتهاكا خلال شهر تموز/يوليو الماضي.ووثق التقرير (115) مداهمة لمنازل المواطنين و(325) اقتحاما بمناطق مختلفة في الضفة والقدس المحتلة، اعتقل خلالها الاحتلال (406) مواطنًا بمن فيهم النساء والأطفال.