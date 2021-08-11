اشتباك مسلح ومواجهات عنيفة مع الاحتلال بنابلس

رام الله - دنيا الوطنشهدت البلدة القديمة بنابلس، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، مواجهات عنيفة تخللها اشتباك مسلح وإطلاق نار كثيف لدى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محلا للصرافة في سوق الذهب بالمدينة.وأفادت مصادر محلية بأن قوة للاحتلال اقتحمت منطقة السوق التجاري، وداهمت محلًا للصرافة فيما تصدى شبان للقوة المقتحمة، ودارت مواجهات عنيفة تخللها إطلاق نار كثيف.وأدت المواجهات العنيفة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة بالسوق بسبب إصابة أحد مولدات التيار الكهربائي.وكان جنود الاحتلال قد اعتقلوا ثلاثة شبان على حاجز حوارة جنوبي نابلس بعد إيقاف مركبة كانوا يستقلونها، والشبان هم جابر حسن، ومنصور خالد، ووليد عامر، من قرية كفر قليل شرق نابلس.ووفق تقرير أعدته الدائرة الإعلامية لحركة "حماس" بالضفة الغربية، بلغ عدد عمليات المقاومة (819) عملية متنوعة خلال شهر يوليو الماضي، أصيب خلالها (29) إسرائيليا، وتصاعدت خلالها عمليات حرق الأحراش في المستوطنات الإسرائيلية والإرباك الليلي الموجه ضد أعمال الاستيطان.وبلغت عمليات إطلاق النار ضد أهداف الاحتلال (8) عمليات، خاصة في جنين التي تصدى المقاومون فيها لاقتحامات قوات الاحتلال اليومية، وخاضوا اشتباكات عنيفة معها.