دولي

وفيات (كورونا) حول العالم تتجاوز 4 مليون و327 ألف وفاة

وفيات (كورونا) حول العالم تتجاوز 4 مليون و327 ألف وفاة
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة من خلال منظمة الصحة العالمية، حول انتشار جائحة "كورونا" في العالم، حتى صباح يوم الأربعاء الموافق 11 أغسطس 2021، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 327 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 204 ملايين وما يزيد عن 800 ألف إصابة، تعافى منهم 183 مليونا ونحو 931 ألف مريض.

وأشارت الإحصاءات، إلى أن جائحة "كورونا" تواصل جائحة في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء 609 آلاف و701 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,092 حالة وفاة.

وبينت، أن الدول الخمس التي سجلت يوم أمس الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا التي سجلت رقماً قياسياً بواقع (2,048 وفاة)، والبرازيل التي عادت من جديد لتسجل أرقاماً مرتفعة (1,183 وفاة)، وروسيا (792 وفاة)، وأمريكا (657 وفاة)، وايران (508 وفيات).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أمريكا (101,254 إصابة)، وإيران (39,139 إصابة)، والهند (36,316 إصابة)، والبرازيل (35,245 إصابة)، وإندونيسيا (32,081 إصابة).

وتتصدر أمريكا دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأشارت إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (634,662 وفاة)، والبرازيل (564,890 وفاة)، والهند (429,183 وفاة)، والمكسيك (245,476 وفاة)، والبيرو (197,102 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا (36,892,215 إصابة)، والهند (32,036,511 إصابة)، والبرازيل (20,213,388 إصابة)، وروسيا (6,491,288 إصابة)، وفرنسا (6,339,509 إصابات).

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