الكيلة: الحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في غزة أنشط من الضفة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، على أن الحالة الوبائية لفيروس "كورونا" في قطاع غزة أنشطت منه في الضفة الغربية.وأوضحت في تصريح إذاعي، أن الحالة الوبائية في فلسطين أخذة بالارتفاع، وذلك مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، مشيرة إلى أن أعداد الإصابات في فلسطين تنذر بخطورة الحالة الوبائية خاصة في ظل ارتفاع الإصابات في الأردن و"إسرائيل" وإقليم الشرق الأوسط بشكل عام.وشددت على ضرورة وجود وعي من قبل المواطن الفلسطيني في ظل قرب عودة المدارس وجاهياً خلال الفترة القادمة، داعية المواطنين إلى ضرورة أخذ لقاح كورونا كما وارتداء الكمامة لأنهما الخلاص الوحيد من الفيروس في فلسطين والعالم أجمع، وأن الوضع يحتاج لمسؤولية جماعية.وفيما يتعلق بنسب المطعمين في فلسطين، قالت الوزيرة إن نسبة المطعمين في الضفة الغربية وصلت إلى 29.8% وهي نسبة جيدة ولكن يجب ان تصل إلى 70%، أما في غزة فنسبة المطعمين وصلت إلى 8.7% حيث هناك حالة كبيرة من العزوف عن أخذ اللقاح.