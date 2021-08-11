الصحة بغزة: وفاتان و175 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي وفاة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاغ غزة.وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 735 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 85 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 117716 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1737 حالة، وإجمالي المتعافين 114871 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1108 حالة وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 57 حالة، من بينها 41 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 336300 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 112731شخصا.