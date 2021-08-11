لابيد يزور المغرب لافتتاح السفارة الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، توجه صباح يوم الأربعاء، إلى العاصمة المغربية الرباط برفقة وزراء من حكومته، لافتتاح سفارة رسمية لـ"إسرائيل".وتعتبر تلك الزيارة الأولى لوزير خارجية الاحتلال للمغرب منذ عام 2003، وذلك عقب توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.ووفق قناة (كان) فمن المقرر أن يلتقي لابيد نظيره المغربي، ناصر بوريطة، ووزيرة السياحة نادية فتاح العلوي، خلال هذه الزيارة التي ستستمر يومين، وخلالها يدشن لابيد والوفد المرافق له الممثلية الدبلوماسية الإسرائيلية في الرباط، كما سيقوم الوفد الإسرائيلي بزيارة الكنيس في الدار البيضاء.ويرافق لابيد في زيارته للمغرب كل من وزير الرفاه الاجتماعي مئير كوهين، وهو من أصول مغربية، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست رام بن براك، ومدير عام وزارة الخارجية الون اوشبيزورجح دبلوماسيون إسرائيليون أن يرفع المغرب و"إسرائيل" التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء خلال هذه الزيارة.وكتب لابيد تغريدة على حسابه على "فيسبوك"، قائلا " نتوجه إلى المغرب غدا في زيارة تاريخية، سنفتح ممثلية رسمية لإسرائيل في الرباط، وسنزور الدار البيضاء، ونستعيد السلام بين الدول والشعوب. سنزور أيضا الكنيس في الدار البيضاء لنتذكر معًا الجذور العميقة لمئات الآلاف من الإسرائيليين في الجاليات المغربية".وأضاف "أشكر الملك محمد السادس على جرأته ورؤيته. سنعمل مع فريقه على خلق تعاون اقتصادي وسياحي وثقافي يعبر عن العلاقة التاريخية العميقة بين المغرب وإسرائيل".