الجزائر: إلقاء القبض على المتسبب بحرائق غابة جبال سرايدي

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الأربعاء: إن الدرك الوطني أعلن عن القبض على شخص هو المتسبب بحرائق غابة جبال سرايدي بشمال شرق الجزائر.ووفق ما نقلت جريدة (البلاد) فقد أكد رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، أن التحريات أثبتت أن الحرائق ناتجة عن فعل إجرامي.وأضاف أنه بالرغم من أن الظروف الطبيعية الحالية تساعد على انتشار مثل هذه الحرائق، إلا أن الأيادي الإجرامية ليست بعيدة عنها.وأفادت الصحيفة بأن الشخص الذي تم إيقافه يخضع حاليًا للتحقيق لدى الجهات الأمنية.يُشار إلى أن غابات بلدية سرايدى أمس الثلاثاء، اندلاع حرائق بنقاط متفرقة بجبال إيدوغ وأعالي بوزيزي، وتم إخماد بعضها، فيما لا تزال الجهود مكثفة لمواجهة خطر الحرائق بهذه المنطقة الغابية.