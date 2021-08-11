محكمة جرائم الفساد تدين متهمان بتهمة طلب وقبول الرشوة والتدخل بها







جاء ذلك بناء على البيات والمرافعات التي تقدمت بها نيابة جرائم الفساد والتي مثلها وكيل النيابة العامة الأستاذ مراد حمدان.

وحكمت المحكمة على المتهم الأول بالحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 200 دينار أدرني وعلى المتهم الثاني بالحبس مدة سنتين وغرامة مالية قدرها 133 دينار أردني، بالإضافة الى نفقات المحاكمة، على ان تسحب لهما المدة التي تم توقيفهم بها على ذمة الدعوى.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي عادل أبو صالح، عضوية القاضيين بشير عوض ومحمد رسول، حكماً بإدانة المتهمان الأول (أ، م) والثاني(ج، أ) بتهمة جرم الفساد والمتمثل في طلب وقبول الرشوة والتدخل بها.