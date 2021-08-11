شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق واعتقال مواطنين من جبع جنوب جنين

إصابات بالاختناق واعتقال مواطنين من جبع جنوب جنين
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز السام والمدمع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين، فيما جرى اعتقال شابين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين معد عماد كنعان، واياد يوسف ملايشة، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما، ما أدى الى اندلاع مواجهات اطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز باتجاه المنازل مما ادى الى اختناق عشرات المواطنين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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