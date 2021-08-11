شؤون فلسطينية

كيف ستكون الحالة الجوية بفلسطين حتى يوم السبت؟

كيف ستكون الحالة الجوية بفلسطين حتى يوم السبت؟
رام الله - دنيا الوطن
يستمر الجو، اليوم الأربعاء، حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى  أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حارا نسبياً في بقية المناطق ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2021/08/12 يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة ،  ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى  أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2021/08/13 يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة  و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح  أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2021/08/14 يستمر الجو حاراً إلى شديد الحرارة ،  و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها  أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً ، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة      .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-22 31-22 32-22 بيت لحم 31-22 31-22 32-22
رام الله والبيرة 30-21 30-21 31-21 طولكرم 33-24 33-24 34-24
نابلس 32-22 32-22 33-22 قلقيلية 33-24 33-24 34-24
جنين 34-23 34-23 35-23 سلفيت 31-22 31-22 32-22
طوباس 35-24 35-24 36-24 روابي 32-22 32-22 33-22
الخليل 30-21 30-21 31-21 غزه 31-25 31-25 32-25
أريحا 40-28 40-28 41-28 خانيونس 31-25 31-25 32-25
الأغوار الشمالية 38-26 38-26 39-26 رفح 32-24 32-24 33-24

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