الرئيس عباس يعزي نظيره الجزائري بضحايا الحرائق

رام الله - دنيا الوطنعزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، بضحايا الحرائق التي اندلعت في عدة ولايات شرق الجزائر.وقال الرئيس عباس، في برقية التعزية، "نتابع بقلق كبير أنباء اندلاع الحرائق في عدة ولايات شرق الجزائر الشقيق، أودت بحياة عشرات الضحايا بين مدنيين وعسكريين من الجيش الجزائري أثناء استبسالهم في إنقاذ المواطنين، إضافة للخسائر المادية جراء التهام النيران لهكتارات من الأراضي، فباسم دولة وشعب فلسطين، وبالأصالة عن نفسي، نتقدم لفخامتكم ومن خلالكم لعائلات الضحايا وللشعب الجزائري الشقيق، بأسمى عبارات التعازي القلبية، معربين عن تضامننا التام معكم في هذه المحنة الأليمة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.ودعا الرئيس المولى عز وجل أن "يمن على الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهمكم وذويهم الصبر وحسن العزاء، ويحفظكم والجزائر بخير وسلامة".