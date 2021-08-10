شؤون فلسطينية

طالبت بمحاسبة الفاعلين.. مؤسسة حقوقية تكشف تفاصيل جديدة حول جريمة مقتل الطفل قويدر

طالبت بمحاسبة الفاعلين.. مؤسسة حقوقية تكشف تفاصيل جديدة حول جريمة مقتل الطفل قويدر
رام الله - دنيا الوطن
طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، بمحاسبة مرتكبي جريمة مقتل الطفل عزات سرحي عزات قويدر، (16 عاما)، من سكان منطقة السدرة بحي الدرج شرقي مدينة غزة، أمس الاثنين، بعد تعرضه للضرب، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تابعت هذه الجريمة بقلق شديد.

وأشارت المؤسسة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الطفل قويدر، وصل إلى مستشفى القدس في حي تل الهوا غربي مدينة غزة، في حالة فقدان للوعي، وتم إدخاله إلى غرفة العناية المكثفة، وبعد ساعتين من وصوله للمستشفى، تم الإعلان عن وفاته، وتحويله الى مستشفى الشفاء الطبي.

وقالت المؤسسة في بيانها: "على الفور حولت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة والمباحث الطبية، جثة الطفل الى الطب الشرعي؛ لمعرفة أسباب الوفاة، والوقوف على ملابسات الحادثة"

وأضافت: "بحسب الطب الشرعي، فإن سبب الوفاة نتيجة تعرض الطفل لصدمة عصبية ودموية ناتجة عن استعمال أدوات صلبة، حيث شوهد وجود كدمات وأثار للضرب الشديد، وعلى الفور فتحت الشرطة تحقيقات حول الحادثة، والوقوف على ملابساتها لمعرفة أسباب الوفاة".

يذكر أن الطفل عزات قويدر، تم توقيفه في مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث، في تاريخ 7 تموز/ يوليو 2021، على خلفية جنائية، وفي يوم 8 آب/ أغسطس 2021، تم الافراج عن الطفل بعد وقوع المصالحة بين عائلته والمشتكين، حيث أفرجت النيابة العامة عنه.

وفي السياق ذاته، دانت المؤسسة الحقوقية، جريمة مقتل الطفل قويدر، مطالبة النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في ظروف الجريمة ومحاسبة مركبيها، داعية في الوقت ذاته جهات الاختصاص باتخاذ كافة التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية مراعية بذلك مواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الطفل والتي تعتبر دولة فلسطين طرفاً فيها.

كما طالبت المؤسسة، مراكز الشرطة المختصة وبالتنسيق والتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بتوفير الحماية والسلامة للأطفال والنساء الذين تعرضوا للعنف الاسري وسيما الذين تقدموا بشكاوى بتعرضهم للعنف.

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